Giulia Tramontano, Impagnatiello piange in aula per il figlio Thiago: «Non sono pazzo, le ho detto che la tradivo perché stanco delle bugie»

Alessandro Impagnatiello torna in aula.

L'ex barman, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano mentre era incinta al settimo mese del loro figlio, terminerà oggi (10 giugno) l'esame rispondendo alle ultime domande dei suoi difensori Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. Poi testimonieranno gli psichiatri che hanno lavorato alla consulenza difensiva, dalla quale è emerso che Impagnatiello soffre di «un complesso disturbo» con «tratti narcisistici» e «ossessivo compulsivi».

Cosa ha detto Impagnatiello

«Svelare a Giulia che la tradivo è stato l'ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo, questo non vuol dire che sono pazzo, non penso di essere pazzo, ma che ero saturo di dire bugie». Lo afferma in aula Alessandro Impagnatiello imputato per l'omicido della compagna Giulia Tramontano. Nel suo interrogatorio, iniziato la scorsa udienza, il 31enne ex barman ripete che l'annuncio della gravidanza ha innescato «un'altalena» di emozioni e la scelta di svelare la doppia relazione è dovuto all'esasperazione: «Ero un vaso completamente saturo di bugie e menzogne e non ero abituato a dire bugie. Era come se fosse strabordato qualcosa, come se dovessi svuotarlo perché qualcosa mi mangiava dentro. Non ho spiegazioni sul perché ho confessato il tradimento, così come non so perché permettevo all'altra ragazza di vedere il mio cellulare dove c'era tutta la mia vita con Giulia».

Le lacrime per il figlio mai nato

«Il bambino che sarebbe arrivato...». Si incrina la voce di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, quando ricorda Thiago, il figlio mai nato. Diversamente dalla scorsa udienza, l'imputato appare emozionato, più coinvolto nel ricostruire quanto accaduto prima del delitto. In aula, interrogato dalla difesa, sta ricostruendo la vacanza a Ibiza con la compagna, l'ipotesi di trasferirsi in Spagna «nei prossimi cinque anni». Il viaggio nell'isola spagnola ha permesso «a me e Giulia di ritrovarci, ho ritrovato Giulia e mi sono staccato anche visivamente dall'altra... poi siamo tornati a Milano» e le «curve brusche» nella vita dell'ex barman, già padre di un altro bambino (anche parlando di lui si commuove e piange), sono ricominciate.

La mamma di Giulia: basta bugie

«Il mondo già non è stato un posto giusto e all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questo caso è una pena esemplare». Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, nel giorno della nuova udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio pluriaggravato della 29enne incinta al settimo mese. «Cara Giulia - ha poi aggiunto -, non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e di cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima».