JESOLO - Stavano beatamente brindando alla serata di festa e alle vacanze in Italia. Peccato che nei loro bicchieri ci fossero alcolici, nonostante fossero tutte minorenni. È per questo motivo che sono scattate le sanzioni degli agenti della Polizia locale: un locale è stato multato per aver venduto venduti alcolici a persone con meno di 18 anni.

IL FATTO

È accaduto venerdì sera, durante una serie di controlli appositamente attuati per contrastare la somministrazione di alcol a minori. Durante l’attività di pattugliamento lungo l’isola pedonale serale, una pattuglia della Polizia locale ha notato un gruppo di ragazze, tutte giovanissime, consumare degli alcolici nella terrazza di un albergo del Lido. Immediati gli accertamenti. Fondati i sospetti. Dalle verifiche gli agenti hanno riscontrato che il gruppo, sei ragazze di ragazze di nazionalità spagnola, cinque di 15 e una di 16 anni, stavano consumando alcolici. Quanto è bastato per fermare i brindisi del gruppo. Terminate le verifiche, i provvedimenti degli agenti sono stati immediati. Vani i tentativi delle titolare del locale di giustificarsi, spiegando che apparentemente l’età delle ragazze sembrava maggiore rispetto a quella effettivamente indicata nei loro documenti.

La pattuglia ha denunciato all’autorità giudiziaria la titolare del locale e una cameriera per la violazione delle norme del codice penale, in particolare per non aver accertato l’effettività età delle ragazze. Nei confronti della titolare è scattata anche una sanzione amministrativa, il cui importo è variabile tra i 250 e i mille euro. In caso di reiterazione della violazione sia il sindaco che il prefetto possono predisporre un’ordinanza di chiusura del locale o di limitazione degli orari di apertura.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che dei gestori di locali in città vengono sanzionati perché sorpresi a somministrare degli alcolici a dei minorenni. L’ultimo episodio risale a sabato scorso. In quell’occasione gli agenti avevano sanzionato il gestore di un bar per aver somministrato degli alcolici a tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Questo tipo di attività rientra tra le disposizioni indicate dall’amministrazione comunale che, nei confronti del consumo di alcolici tra giovani e giovanissimi, ha voluto avviare un vero e proprio giro di vite con controlli mirati.





IL SINDACO DE ZOTTI

Più volte il sindaco Christofer De Zotti ha spiegato che non si tratta di alcun intento persecutorio e che non è nemmeno in discussione il legittimo diritto a divertirsi, ma semplicemente la volontà è quella di tutelare la salute dei più giovani, evitando inoltre che eventuali eccessi diventino poi dei problemi di ordine pubblico. Per lo stesso motivo, l’ordinanza che vieta la detenzione e il consumo di alcolici in pubblico, spiaggia compresa, è stata convertita in una norma del regolamento di polizia urbana, anche in questo caso prevedendo dei controlli in ogni fine settimana in cui il provvedimento entra in vigore. Anche in questo caso non sono mancati casi di minori multati.

Tra i casi più eclatanti c’è quello di fine maggio: una ragazza minorenne aveva messo del vino dentro a una bottiglia grande di plastica per l'asporto nel tentativo di evitare i controlli. A notare il suo comportamento, quindi a controllarla poco dopo, sono stati gli agenti che l'hanno multata spiegandole che per motivi di sicurezza, decoro, salute e ordine pubblico in città non è consentito trasportare alcolici in borsa e consumarli per strada. Le multe in questo caso sono di 200 euro. Lo stesso sindaco Christofer De Zotti ha elogiato il lavoro degli agenti ribadendo che simili controlli continueranno senza sosta per tutta l’estate.