In cenere edificio a due piani a Percile, paesino sui monti Lucretili a nord est di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Piana 54: un incendio ha distrutto un grande rustico abitato da una famiglia che è riuscita a mettersi in salvo. Avviate le indagini sulle cause del rogo: gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.