Sarebbero almeno cinque le persone rimaste ferite in una esplosione avvenuta questo pomneriggio in un negozio nei pressi della stazione centrale di Palermo. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. La deflagrazione è avvenuta in una macelleria di piazza Cupani. Ad esplodere, probabilmente per cause accidentali, sarebbe stata una bombola di gas. I residenti dello stabile dove si trova l'esercizio commerciale sono stati evacuati.