Grosso ramo cade sui bambini all'uscita dall'oratorio, otto feriti: gravi mamma e figlia di 7 anni

Le risate dei bambini, il pallone che corre sull'erba, la voce della mamma che chiama e la corsa verso l'uscita. Poi un tonfo, inaspettato e sordo, quello di un grosso ramo di ippocastano che si spezza e piomba su bambini e genitori, ferendo gravemente madre e figlia. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 17.30 a Luino (Varese), proprio davanti all'oratorio cittadino, dove bambini e genitori trascorrono i pomeriggi d'estate dopo la fine della scuola.

Luino, ramo cade sui bambini all'uscita dall'oratorio

Mentre i bambini uscivano, accolti dai genitori, l'enorme ramo si è improvvisamente staccato, investendoli in pieno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e cinque ambulanze, che hanno lavorato senza sosta per liberare i feriti. La bambina di sette anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, mentre sua madre a quello di Monza, dove si trova ancora in Pronto Soccorso per gli accertamenti urgenti, in prognosi riservata. Gli altri feriti sono invece stati trasportati tra gli ospedali di Luino, Cittiglio e Varese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'area è stata transennata e interdetta al passaggio, domani l'albero verrà visionato da un esperto agronomo, per comprendere se sia o meno ancora pericoloso e ricostruire cosa abbia potuto causare il crollo.