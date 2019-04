Omicidio stradale, condannato il marocchino: dieci anni a Farah per i due genitori morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il marocchino di 34 anni ritenuto responsabile dell' incidente stradale di Porto Recanati , in provincia di, avvenuto la notte del 3 marzo, costato la vita a, 47 anni, ed, 40, di Castelfidardo, è stato condannato a dieci anni di carcere. E' questa la sentenza letta questa sera dai giudici del tribunale di Macerata al termine del processo di primo grado per duplice omicidio stradale.Disposte anche diverse provvisionali per le parti offese. Il pm durante la requisitoria aveva chiesto 12 anni e il sequestro conservativo dei beni dell'imputato. In aula ad assistere all'udienza anche i familiari della coppia deceduta nello scontro. Il marocchino nell'udienza ha chiesto scusa.