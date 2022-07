Pugile ucciso ad Anzio, fermati due fratelli: sono accusati di concorso in omicidio

Si chiamano A. e A. (rispettivamente del 2001 e 1996) sono i due fratelli nati in Italia da genitori magrebini che ieri sera intorno alle 22 si sono presentati dai carabinieri.

Omicidio Anzio, il killer si costituisce: è un 20enne. «L’ho colpito, sono stato io ad uccidere Leonardo»

A confessare l’omicidio del pugile dilettante Leonardo Muratovic però è stato il fratello più piccolo. Ieri sera in caserma non si è svolto l’interrogatorio, i due ragazzi sono stati trasferiti nel carcere di Velletri e il pubblico ministero titolare dell’inchiesta ha disposto il fermo per entrambi che sarà o meno convalidato dal gip in sede di interrogatorio (atteso al più tardi per venerdì mattina).

Nonostante la confessione di uno dei due fratelli si deve accertare o escludere il coinvolgimento dell’altro.