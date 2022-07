È stato arrestato dalla polizia il papà del pugile venticinquenne Leonardo Muratovic morto la scorsa notte dopo essere stato accoltellato sulla riviera di Ponente ad Anzio. L’uomo ha infatti ha a sua volta accoltellato due bodyguard del locale la Bodeguita che è stato teatro dell’inizio del litigio poi sfociato nell’omicidio.

Omicidio Anzio, Leonardo Muratovic (26 anni) ucciso dopo lite tra due gruppi in un locale. Fratale una coltellata

L'arresto del padre della vittima

I due uomini il servizio di sicurezza privato erano stati convocati in commissariato ad Anzio per una testimonianza sull’episodio dell’altra notte. E proprio nel piazzale del commissariato che il papà del giovane pugile ha accoltellato i due uomini. L’uomo è stato quindi fermato dagli agenti del commissariato. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Anzio. Uno è stato portato subito in sala operatoria a causa della gravità delle ferite riportate.