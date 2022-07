Omicidio Alika, l'ira dei nigeriani in piazza a Civitanova: «Perché nessuno li ha divisi?». Insulti agli italiani

CIVITANOVA MARCHE - Non è un giorno come gli altri a Civitanova Marche, dove ieri è stato consumato l'efferato omicidio in strada di un mendicante, il nigeriano Alika Ogorchukwu. Animi accesi in città dove è andata in scena una vibrata protesta della comunità nigeriana e attenzione rivolta alle indagini per comprendere l'esatta dinamica. Smentita la molestia a sfondo sessuale (come era emerso, in un primo momento, nella convulsa giornata di venerdì). Alika, il nigeriano morto ammazzato per strada a Civitanova, a mani nude dopo un colpo di stampella in testa, chiedeva «insistentemente soldi» e aveva «afferrato per un braccio la mia compagna»

APPROFONDIMENTI ITALIA Lite in strada, un morto a Civitanova Marche CIVITANOVA MARCHE Omicidio Civitanova Marche, l'assassino: «Chiedeva soldi,... IL CASO Civitanova Marche, chi era Alika Ogorchukwu: lascia la miglie e un... LA VIOLENZA Nigeriano ucciso da un italiano a stampellate. L'assassino:...

Omicidio Civitanova Marche, l'assassino di Alika: «Chiedeva soldi, ho perso la testa. Non pensavo fosse morto»

Omicidio a Civitanova Marche, la compagna dell'assassino: «Quell'uomo chiedeva l'elemosina. Era insistente» https://t.co/IP16esdyrL — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) July 30, 2022

Proteste dei nigeriani

A Civitanova Marche i manifestanti hanno bloccato un angolo della strada che conduce alla piazza. Molti sono arrabbiati per la mancanza di reazione da parte dei cittadini: «Perché nessuno li ha divisi?». Nessuno ieri è intervenuto per dividere Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne italiano arrestato, da Alika Ogorchukwu, limitandosi a riprendere la scena con i telefonini. Qualcuno grida anche insulti contro gli italiani suscitando le proteste di alcuni commercianti. Nella delegazione che è salita in Comune c'è anche l'avv. Francesco Mantella, legale di Alika e ora della sua famiglia. Un centinaio in totale le persone che hanno affollato la strada, esibendo una foto del morto e anche uno degli scatti dell'aggressione violentissima da parte di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, il 32enne italiano arrestato dalla polizia per omicidio volontario e rapina. Tra i manifestanti c'è anche la moglie di Alika, Charity Oriachi, con una bambina, parente della famiglia.

Civitanova sotto choc per l'omicidio in strada di un nigeriano: il video dopo l'aggressione

Ricostruita la dinamica

L'aggressore ha inseguito la vittima, prima l'ha colpita con una stampella, l'ha fatta cadere a terra, e l'ha finita fino a causarne la morte colpendola ripetutamente con le mani nude. Poi, dopo averla tramortita, ha sottratto il cellulare. Sarebbe questa, secondo la polizia, la ricostruzione dell'aggressione all'ambulante nigeriano, ucciso ieri a Civitanova Marche (Marche). Nel corso di una conferenza stampa al commissariato di Civitanova gli investigatori hanno spiegato che per ricostruire la dinamica sono stati ascoltati testimoni ed esaminati i filmati della videosorveglianza.