«Sono Freddy Krueger». Minacce a un sindaco brianzolo, immagini sempre più cruente

«Non ho paura per me, ma per mia moglie e i miei figli di 2 e 12 anni. Temo che quella persona possa aspettarli da qualche parte e spaventarli». Una vicenda molto singolare è quella che sta accadendo a Ornago, una cittadina di 5.000 abitanti in Brianza. Daniel Siccardi, il sindaco, è vittima da due mesi di una vera e propria escalation di minacce. L'autore si firma Freddy Krueger, come il personaggio di Nightmare, la cui immagine è utilizzata come firma in calce alle lettere. Come racconta Il Giorno, nell'ultima busta, recapitata a mano, una foto ritrae il primo cittadino con il cranio aperto da un'ascia. Siccardi, 34 anni, economista che lavora alla Apple, ha sporto denuncia ai carabinieri. «Credevo fosse uno scherzo, ma ho capito che siamo di fronte ad altro», ha spiegato al quotidiano secondo il quale i messaggi sono diventati sempre più insistenti, le immagini sempre più cruente, alcune sono state lasciate dall'anonimo sulla soglia del Municipio.

