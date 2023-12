Neonata muore dopo il parto in casa a Cisternino, la mamma era tra il sesto e il settimo mese di gravidanza

I primi dolori con le richiese d'aiuto. Poi il parto in casa. Lei è riuscita a superare l'emorragia, ma la neonata è morta. Sono stati tutti inutili, questa mattina a Cisternino in provincia di Brindisi, i tentativi di rianimare la bimba deceduta pochi minuti dopo il parto avvenuto in un appartamento nel centro del piccolo borgo.

Neonata morta, il parto in casa

A quanto si apprende la gravidanza della donna era tra il sesto ed il settimo mese. Ogni aspetto di questa vicenda, ed in particolare su quello che è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 è al vaglio della Procura di Brindisi che ha avviato un'indagine. I carabinieri hanno già eseguito una serie di accertamenti, all'interno dell'appartamento dove è avvenuto il parto. Gli investigatori, inoltre, hanno acquisito anche alcune testimonianze dei familiari della donna, per comprendere - anche chi tra gli affetti più vicini a lei - fosse a conoscenza della gravidanza. Così come importante sarà la documentazione del personale medico intervenuto questa mattina in via Cesare Battisi, a poche centinaia di metri da Palazzo di città, dopo la richiesta d'intervento da parte dei familiari della donna alla centrale del 118.

La mamma

In paese la 34enne viene descritta come una donna riservata: la sua è una famiglia conosciuta da tanti nel piccolo borgo del nord Brindisino. Ed è grande lo sconforto che ha coinvolto emotivamente l'intera cittadina. «La nostra comunità è sconvolta per questa tragedia. Tutto quello che sarà necessario fare per la donna e per la sua famiglia lo faremo. Resto un sentimento però di profondo dolore per quanto avvenuto», così il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, informato della notizia questa mattina nel pieno di alcune attività amministrative. «Al momento non abbiamo altri particolari quindi è prematura ogni valutazione su questo caso. Quel che è certo - ha concluso il primo cittadino - è che oggi è un giorno triste per la nostra comunità».