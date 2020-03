Tenta di gettare la neonata dal balcone a Guidonia, mamma ricoverata: la bimba affidata al padre

Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minaccia di gettare la figlioletta di due mesi dal balcone. E’ accaduto ieri pomeriggio a Villanova di Guidonia . Lei è una giovane di 22 anni, affetta da depressione post partum, romena che abita con il compagno vicino a via Maremmana Inferiore.A indicare alla polizia i comportamenti folli della ragazza è stato proprio il compagno che è riuscito a fare desistere la convivente che voleva gettare dal balcone la figlioletta di 2 mesi. E’ arrivata la polizia ed ha trovato la giovane ormai dentro casa. Ma gli agenti per scrupolo hanno richiesto l’intervento di un medico. Quest’ultimo ha creduto al compagno della donna, che ha trovato molto depressa e potenzialmente in grado di fare gesti pericolosi. Lei è stata ricoverata in Psichiatria a Tivoli e la bimba affidata al padre.