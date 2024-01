Modena, il cadavere di Giovanni Iacconi trovato sotto il letto e avvolto in una coperta: giallo nella casa di famiglia

Giallo alle porte di Modena. Il cadavere di Giovanni Iacconi, 54enne di Fiorano ritrovato morto ieri pomeriggio all'interno di un'abitazione di famiglia a Pavullo, in provincia di Modena, era sotto al letto e avvolto in una coperta, in avanzato stato di deterioramento.

Giovanni Iacconi morto sotto al letto, l'indagine

A ritrovare la salma ieri è stato il fratello di Iacconi, che si era recato nell'abitazione per arieggiarla. Le indagini dei carabinieri valutano principalmente l'ipotesi di un omicidio, avvalorata dalle modalità del ritrovamento del cadavere, ma nemmeno altri scenari sono al momento esclusi. Ieri, fino a tarda sera, uomini della scientifica sono stati al lavoro nell'appartamento.

Iacconi lavorava alla Marazzi di Sassuolo, aveva deciso di trascorre le vacanze natalizie nella sua casa a Pavullo, ma da Capodanno nessuno lo aveva più visto. Ieri la macabra scoperta.