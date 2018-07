Il paracadute non si apre, 42enne si schianta al suolo e muore: era al terzo lancio

E' morto a 42 anni schiantandosi col paracadute dalla Pietra di Bismantova, Appennino reggiano. L'intervento dei carabinieri di Castelnovo Monti è di poco dopo le 11.30: i militari hanno accertato che l'uomo, bolognese, ha fatto tre lanci e al terzo, per circostanze ancora al vaglio del nucleo radiomobile, il paracadute non si è aperto e lui si è schiantato al suolo. È in corso il recupero del salma e la Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta.

