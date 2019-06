Morta dopo l'operazione al naso, eseguita l'autopsia. Domani la salma a Lamezia, funerali lunedì

di Giovanni Del Giaccio

E' stata eseguita l'autopsia su Maria Chiara Mete, la ragazza di 21 anni morta dopo l'operazione di rinoplastica . Il medico legale, Stefania Urso, ha analizzato la salma insieme a diversi consulenti delle parti per circa tre ore. Al momento non si escludono ipotesi. «Abbiamo effettuato i prelievi, eseguiremo gli esami istologici, per le risposte abbiamo 90 giorni» - ha detto la consulente nominata dalla Procura.La salma è stata messa a disposizione dei familiari e domani mattina partirà alla volta di Lamezia Terme, dove sarà allestita la camera ardente presso la Casa Funeraria Putrino. I funerali si svolgeranno lunedì 1 luglio alle 17 nella Chiesa di San Raffaele Arcangelo.