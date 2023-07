Federica Borrometi, la tac ai denti (con mezzo di contrasto) e lo shock anafilattico: la donna muore a 44 anni in ospedale a Ragusa

Federica Borrometi, 44 anni, è morta al pronto soccorso dell'ospedale 'Giovanni Paolo II' di Ragusa.

La donna, originaria di Napoli che lavorava in un call center, sarebbe stata colpita da uno shock anafilattico dopo aver eseguito una Tac con l'utilizzo del mezzo di contrasto. Il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, ha avviato un'indagine interna.

Lo shock anafilattico dopo la tac, la ricostruzione

Come riporta il Giornale di Sicilia la 44enne era giunta al pronto soccorso lamentando di dolori all’arcata dentaria per via di un ascesso molare. A quel punto i sanitari l'hanno sottoposta ad una Tac con mezzo di contrasto. A quel punto Federica Borrometi avrebbe accusato lo shock anafilattico per poi morire dopo poche ore. La salma della donna è stata già messa a disposizione dell’autorità giudiziaria con il magistrato di turno.

La testimonianza

«Eri lì davanti a me per un ascesso al dente, aspettavi il tuo turno come tutte e poi, quando sei entrata per una Tac, medici che correvano, e poi esci tu, da una barella, morta. Non ci sei più, io non ci credo ancora, riposa in pace cara Federica», ha scritto sui social una testimone.