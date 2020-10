Monopattini, un altro incidente: due feriti a Milano, viaggiavano insieme sul mezzo elettrico

Non c'è tregua con i monopattini. Un altro incidente a bordo di un monopattino elettrico ha causato due feriti la scorsa notte in via Costanza Arconati a Milano. Un uomo di 32 anni ha riportato un trauma facciale ed è ricoverato al Policlinico, così come una donna di 34 anni. Viaggiavano sullo stesso mezzo elettrico e sono caduti. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco.

Monopattini, beccato a 100km/h in superstrada prova anche il sorpasso. Il video diventa virale

Monopattini, ultima follia: di notte sulla Roma-L’Aquila

Monopattini elettrici, a Milano oltre 150 incidenti in tre mesi. In 136 casi necessario il soccorso medico

Monopattini in città, l'inciviltà stradale tollerata per interesse



Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA