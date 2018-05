Impiegata della Regione si lancia dal settimo piano: morta sul colpo

La donna ha fatto un volo di diverse decine di metri, fino a cadere al suolo in via Algarotti, di fronte all'ingresso di un supermercato. Subito soccorsa con ambulanza e automedica, per lei non c'è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo.

. Unadi 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo Lombardia in via Algarotti, a Milano. È accaduto stamani intorno alle 8, quando nell'edificio stava iniziando l'attività quotidiana.Sul posto personale del 118 e agenti della questura. La vittima ha lasciato un biglietto per spiegare di aver compiuto il gesto per motivi strettamente personali.