Milano, accoltella moglie e suocera poi chiama il 118: «Correte». Le donne sono gravissime

Ha accoltellato moglie e suocera con diverse coltellate, poi ha chiamato il 118: «Venite sono gravi». Un uomo di 56 anni ha tentato di uccidere la moglie di 62 anni e la suocera di 90 in un appartamento di via Lambruschini alla periferia Nord di Milano questa mattina dopo le 6,

Gravissime le due donne portate in condizioni disperate all'ospedale Niguarda. L'uomo, che ha sorpreso le due donne colpendole all'addome e al torace, si sarebbe procurato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non si sanno i motivi del tentato duplice omicidio, ma i carabinieri della compagnia Magenta e del Radiomobile di Milano non escludono alcuna ipotesi, in attesa di ascoltare il 56enne appena le sue condizioni lo permetteranno. Le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano con ferite all'addome e al torace. L'uomo ha poi cercato di uccidersi e si è procurato delle ferite che non sarebbero comunque gravi.

