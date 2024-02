Medico muore colto da malore mentre è in servizio, Francesco Abati aveva 53 anni: tragedia a Lecce

Medico muore in corsia alla casa di cura "Petrucciani" di Lecce. Colpito da un malore fulminante, ieri sera attorno alle 20.30, il 53enne Francesco Abati. Sotto choc i colleghi. La tragedia si è consumata all'orario del cambio turno, quando una collega si è recata nella stanza dei medici per prendere servizio ed ha trovato riverso per terra il 53enne, ormai privo di vita. Immediato è scattato l'allarme per i soccorsi. Nulla però hanno potuto i tentativi dei medici della clinica e il successivo intervento dei sanitari del 118 per provare a rianimare il professionista, medico collaboratore esterno della clinica. L'uomo, sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso, che non gli ha lasciato tempo di allertare i colleghi e chiedere aiuto. I telefonini, sia quello di servizio che quello personale del dottore, sarebbero infatti rimasti inutilizzati. Abati lascia la moglie e due figlie. La tragica notizia ha gettato nello sconforto colleghi e amici dell'uomo. Cordoglio e vicinanza alla famiglia del professionista deceduto sono stati espressi dall'amministratore delegato della casa di cura "Petrucciani", Sergio Capeto Petrucciani. Stimato a livello personale e lavorativo, il medico leccese era padre di due figlie, di 8 e 14 anni.

IL PRECEDENTE

Tragedie in corsia che purtroppo sono già accadute in passato. L'improvvisa morte del medico leccese richiama alla mente un altro episodio avvenuto nel luglio del 2022 all'interno del reparto di medicina dell'ospedale di Manduria. Il 61enne Giovanni Buccoliero fu stroncato da un malore fatale. Inutili anche allora tutti i tentativi per rianimarlo del personale sanitario presente in ospedale.