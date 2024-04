Mattia Giani, il calciatore morto a 26 anni dopo un malore sul campo: la procura indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi.

Mattia Giani, il messaggio da brividi della fidanzata Sofia: «Eravamo proprio sul più bello, ti amerò per sempre»

Il giallo sui soccorsi

«Siamo distrutti ma ora vogliamo la verità: presenteremo una querela perché vogliamo capire come è morto nostro figlio», ha detto il papà Sandro Giani. L'uomo - che era allo stadio con la famiglia e la fidanzata di Mattia quando il figlio si è sentito male -, dichiara anche: «Io so solo che il medico su quel campo non c'era. E che la prima ambulanza del 118 è arrivata senza medico dopo 15 minuti». Nel «frattempo - prosegue Sandro Giani - il massaggiatore del Castelfiorentino ha provato a rianimare mio figlio», poi è «scesa una spettatrice dagli spalti che lavora come infermiera per dare una mano. Il defibrillatore c'era ma è stato usato solo dal medico trasportato dalla seconda ambulanza. Si può morire così?». L'Asl spiega che l'ambulanza è arrivata in 8 minuti e il regolamento della Figc impone la presenza del medico a bordo campo oppure dell'ambulanza: il Lanciotto afferma che i medici erano a bordo campo.

Il dolore della fidanzata

«Amore mio 'Ma' grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore. Tu sei e sarai sempre l'amore della mia vita»: queste le parole affidate ai social network di Sofia, la fidanzata di Mattia. I due erano andati a convivere a San Miniato (Pisa) da pochi giorni. «Ti amerò per sempre e fino all'infinito - continua -. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti mai lasciata sola. Ti prego, proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridi sempre così e insegnaci a tutti a giocare a calcio. Sono fiera di te, per sempre. Un bacio grande come l'universo». (