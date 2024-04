Mattia Giani, i funerali del calciatore. La commovente lettera della fidanzata: «Ci saremmo sposati, eri bello come il sole»

Si sono tenuti oggi, 22 aprile, i funerali di Mattia Giani, il calciatore 26enne ucciso da un malore avuto in campo la scorsa settimana a Campi Bisenzio.

La celebrazione si è tenuta nel Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno. Tantissime persone sono arrivate a dare l'ultimo omaggio al giovane, conosciuto in ogni parte della regione grazie alla sua passione per il calcio che l'aveva portato a solcare centinaia di campi da gioco.

La lettera della fidanzata

Sotto all’altare della chiesa sono state disposte una accanto all’altra le magliette delle squadre di calcio che hanno voluto rendere omaggio a Mattia. Durante la celebrazione ha preso la parola anche Sofia Caruso, la fidanzata di Mattia: «Ciao amore mio. Oggi è una settimana che non sei più vicino a me, che non sento più il tuo respiro. Mi manchi tantissimo. Ma non ti preoccupare, i tuoi amici e la tua famiglia non mi lasceranno mai sola. Ti sento nel mio cuore, so che mi hai promesso che mi avresti sposato. Ma sappi che nonostante quel giorno non arriverà mai, le nostre anime si apparteranno per sempre. Ci sono tantissime persone a salutarti. Ti vergogneresti, ne sono certa perché non amavi stare al centro dell’attenzione. Eri fatto così. Stavi sempre un passo indietro. Eri gentile e buono e avevi sempre un sorriso per tutti. Sono fiera di te. Degli allenatori che hai avuto, nessuno si è mai lamentato di te perché davi l’anima in campo e negli spogliatoi. Il calcio è sempre stata la tua vita. Hai lasciato un vuoto incolmabile, dacci la forza e insegnaci a vivere. Riposa in pace, sarai sempre la metà del cuore. Ps. Sei bello come il sole».