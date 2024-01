Matteo Mariotti, il giovane attaccato da uno squalo contro la Lucarelli: «Quando addita qualcuno i social si scatenano»

«Mi dispiace moltissimo per Giovanna Pedretti, avrei voluto parlarle prima, confrontarmi con lei, adesso è troppo tardi». Matteo Mariotti, il ragazzo che ha subito l'amputazione di una gamba dopo l'attacco di uno squalo in Australia, ha vissuto in prima persona l'odio sui social media. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca, con la morte della ristoratrice accusata di aver falsificato una recensione al suo locale, ha condiviso la sua esperienza e ha sollevato importanti questioni sull'impatto devastante delle accuse non verificate e degli insulti online in un'intervista a Repubblica. Mariotti è stato accusato di truffa da Selvaggia Lucarelli sui social mentre si trovava in rianimazione, intubato e gravemente ferito.

Le accuse si sono rivelate false, ma hanno avuto un forte impatto sulla sua vita.

Le accuse a Selvaggia Lucarelli

Matteo Mariotti si sfoga: «Io ero in rianimazione, intubato e Lucarelli mi accusava sui social di aver truffato. Dei miei amici avevano fatto una raccolta di fondi per le mie cure, lei disse che le spese erano a carico del Servizio sanitario nazionale e quindi quei soldi non potevano essere per le mie cure, era tutto falso. Voglio riuscire a spiegare un giorno cosa significa ritrovarsi addosso tutte quelle offese, non poter reagire, è terribile».

Il ventenne originario di Parma riflette sull'importanza di affrontare il problema dell'odio sui social media e delle accuse non verificate: «Ci sono anche persone più deboli, possono arrivare a gesti terribili, finire nel mirino dei social è molto impattante. Approfondire la questione era già un mio intento, la storia di Giovanna mi ha dato la spinta per andare fino in fondo. Per me ricevere tutto quell’odio addosso in un momento già molto difficile è stato orribile. Mi tocca tanto la storia di questa signora perché anche io sono andato vicino alla disperazione, poi ho reagito e sono stato forte, ma è qualcosa che ho visto da vicino». Nei confronti di Selvaggia Lucarelli non usa mezzi termini: «Sa bene che quando addita qualcuno, i suoi follower si scatenano. Vive sui social, sa meglio di chiunque altro come funzionano».

Giovanna Pedretti

La storia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che è stata oggetto di attacchi sui social media prima del suo tragico suicidio, ha colpito profondamente Mariotti: «Ho pensato che sono stato forte e fortunato, ma ci sono anche persone più fragili, che magari non hanno dimestichezza con il web, che non sanno come certi fenomeni divampano improvvisamente».