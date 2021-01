Martina Rossi, morta fuggendo da uno stupro. Nuovo processo d'appello per i 2 imputati (che erano stati assolti)

Martina Rossi, si riparte. Un nuovo processo d'Appello per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. È questa la richiesta ribadita in aula dal sostituto procuratore generale Domenico Seccia davanti ai giudici della III sezione penale della Cassazione chiamati a esprimersi sui ricorsi presentati dalla procura generale di Firenze e della parti civili nell'ambito del processo sulla morte della 20enne genovese deceduta precipitando dal terrazzo di una camera di albergo a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011.

Per l'udienza davanti ai supremi giudici sono arrivati a Roma i genitori della vittima, Bruno Rossi e Franca Murialdo Il pg aveva già depositato la requisitoria scritta con cui sollecitava l'annullamento della sentenza d'Appello di assoluzione e un nuovo processo sottolineando che «ai fini della ricostruzione della dinamica della caduta della Rossi, in particolar modo, si ritiene che la Corte d'Appello abbia valutato, con l'adeguato approfondimento richiesto da una vicenda di tale complessità, esclusivamente determinati elementi probatori, a fronte dell'omessa o scarna valutazione di altri. Tale mancanza risulta idonea ad inficiare la sentenza di secondo grado, per l'importanza determinante attribuita dal giudice a tale elemento ai fini della definizione della questione».

Il 9 giugno 2020 la Corte d'Appello di Firenze, presieduta dal giudice Angela Annese, ribaltando il primo grado del Tribunale di Arezzo, aveva assolto, «perché il fatto non sussiste», i due imputati. Secondo il sostituto procuratore generale Luciana Singlitico, che aveva chiesto la condanna a 3 anni ciascuno per i due giovani per tentata violenza sessuale di gruppo, Martina sarebbe caduta dal terrazzo nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale. In primo grado, il 14 dicembre 2018, i due erano stati condannati dal Tribunale aretino a 6 anni di reclusione per tentata violenza sessuale e per aver causato la morte della giovane in conseguenza di un altro delitto: quest'ultimo reato si è poi estinto per intervenuta prescrizione.

