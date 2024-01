Un amore infinito nel Salento: marito e moglie muoiono a un giorno di distanza, città in lacrime per Giuseppe e Michela

Hanno vissuto insieme, l'uno accanto all'altra. E insieme se ne sono andati. Un amore grande, che va oltre la morte, quello di Giuseppe Cuna e Michela De Nuzzo, di Melissano (Lecce), nel Salento.

Una storia che in queste ore sta facendo commuovere l'intera comunità cittadina del Comune del Basso Salento, quella di Pippi e Michela. Lei, ammalata da qualche anno, è stata assistita amorevolmente dal marito, che non ha smesso di prendersene cura per un solo giorno. Qualche mese fa, poi, il male ha colpito anche lui. E insieme, uniti come hanno vissuto, se ne sono andati, circondati dall'amore dei due figli e dei nipotini. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Gesù Redentore. In tanti, in queste ore, stanno rendendo loro omaggio prima dell'ultimo saluto.