Malore a scuola, morto ragazzino di 13 anni: si è accasciato sulle scale mentre entrava in classe

Tragedia in una scuola media.

Un bambino di 13 anni è morto questa mattina, 8 gennaio, in un istituto nel centro di Reggio Emilia. Era appena suonata la campanella e l'alunno stava salendo le scale per dirigersi in classe, quando è stato colpito improvvisamente da un malore e si è accasciato a terra.

Il personale scolastico lo ha subito soccorso e ha chiamato immediatamente il 118. In poco tempo sono arrivati i medici e il personale sanitario con un'ambulanza e un'automedica. Hanno tentato a lungo di rianimarlo. Poi la corsa disperata all'ospedale Santa Maria Nuova dove ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso.

La dinamica

A pochi giorni dal ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie, un bambino di 13 anni è morto mentre saliva le scale per raggiungere la sua classe e riabbracciare i compagni. L'alunno era in terza media e come ogni mattina era entrato dalla porta d'ingresso dell'istituto alle 8 in punto. Poi un malore improvviso e il decesso in ospedale.