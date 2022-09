Malore mentre gioca a padel, torna a casa: Genuino De Marco muore dopo la partita, aveva 54 anni

Si sente male in campo e torna a casa: muore dopo la partita a padel. La tragedia ieri sera a Racale, comune del Sud Salento: un 54enne di Taviano, Genuino De Marco – conosciuto da tutti come Giggino –, è morto improvvisamente dopo aver giocato una partita a padel nel centro sportivo di tennis di Racale. Una morte che ha destato sgomento, lasciando sotto shock due comunità. L’uomo, presentatosi nel tardo pomeriggio di ieri nella struttura sportiva, ha cominciato a giocare la sua partita ma a quaranta minuti dalla fine dell’incontro ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per uno strano malessere accusato durante la gara.

Il rientro a casa

Una volta rientrato a casa, De Marco, ha accusato nausea e malori diffusi. Intanto, il compagno di squadra e gli altri giocatori che stavano disputando la partita, non avendo ricevuto risposta alle telefonate, hanno rintracciato la moglie, chiedendo aggiornamenti sullo stato di salute del 54enne. A chiedere soccorso, allertando i sanitari del 118, è stata proprio la donna che intanto vedeva aggravarsi le condizioni del marito: immediato l’intervento dei soccorsi ma per De Marco non c’era più nulla da fare. I tentativi di intervento anche attraverso l’utilizzo del defribillatore si sono rivelati vani e ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non accertare il decesso dell’uomo.

Due comunità sotto choc

Presto la notizia si è diffusa a Racale e Taviano lasciando sgomenti familiari e amici: De Marco era una persona solare, carismatica e molta conosciuta. I funerali si terranno domattina, alle 10, nella chiesa Beata Vergine Maria Addolorata di Mancaversa, marina di Taviano.