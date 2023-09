Malore mentre gioca a calcetto: 53enne rianimato in campo, ma è grave

Salvato in campo con il defibrillatore. E’ stato salvato dalla prontezza delle persone che erano con lui e dalla capacità del personale della centrale operativa del 118 di Pescara di guidare le primissime operazioni di soccorso. Un cinquantaduenne pescarese è stato ricoverato in ospedale in rianimazione e in gravi condizioni dopo essere stato efficacemente soccorso all’antistadio in via Elettra nella zona di Pescara sud. L’uomo stava giocando a calcetto quando ha avuto un improvviso malore ed è crollato a terra. Immediatamente le persone presenti hanno allertato i soccorsi descrivendo con precisione la gravità della situazione. L’ambulanza è partita immediatamente, ma la primissima assistenza è stata guidata dal personale della sala operativa che ha spiegato quali erano le manovre salvavita da effettuare. Quando l’ambulanza medicalizzata è arrivata sul posto, in tempi molto brevi, ha stabilizzato il paziente, il cui cuore aveva ricominciato a battere e lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Spirito Santo di Pescara. Dopo i necessari accertamenti l’uomo è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.