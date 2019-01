© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era passata da poco la mezzanotte edbarista 37enne di Marcianise - in provincia di- aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando ha avvertito, secondo le prime ricostruzioni, dei forti dolori allo stomaco. Preoccupato, era corso in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'uomo è morto quattro ore dopo.Il barista era residente aed era molto conosciuto per il suo lavoro. Non si conoscono le cause del decesso, ma nella struttura sanitaria la situazione è apparsa critica sin da subito. A nulla sono valsi i tentativi dello staff di salvargli la vita.Sembra che fosse già stato ricoverato durante le, ma che avesse scelto di riprendere a lavorare tranquillamente. Ermanno lascia i genitori, tre fratelli e due sorelle. I funerali saranno celebrati domani alle 11.30 al Santuarioa Marcianise.