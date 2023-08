Mahmoud fatto a pezzi, i due killer dopo l'omicidio «andarono a svagarsi». Il gip: erano senza pensieri

Mahmoud Abdalla, l'omicidio del giovane egiziano ad opera dei suoi datori di lavoro non cessa purtroppo di offrire elementi drammatici. Gli inquirenti stanno comnpletando la ricostruzione del delitto. Il Gip del tribunale di Genova nell'ordinanza di custodia cautelare aggiunge nuovi particolari. Tito e Bob, i due parrucchieri egiziani accusati dell'omicidio del loro dipendente, dopo aver ucciso il 19enne e averne smembrato il corpo andarono «a svagarsi».

Ucciso e mutilato a Genova, i sommozzatori dell’Arma cercano la testa di Mahmoud tra gli scogli

Mahmoud voleva denunciared i datori di lavoro

Sembra che la vittima durante l'alterco che ha preceduto l'omicidio abbia minacciato il suo carnefice, egiziano come lui, di denunciarlo nuovamente perché lo pagava in nero. Lo aveva già fatto il 19 giugno scorso quando la Guardia di Finanza fece un controllo nella barberia di via Merano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Abdalla disse che non era in regola. Non è chiaro se a chiamare le Fiamme gialle sia stato proprio lui, oppure se fosse in corso un controllo di routine. Intanto, è sbarcato a Genova il Ris di Parma. I militari del Reparto investigazioni scientifiche torneranno nella casa-dormitorio di via Vado, a Sestri, dove è avvenuto l'omicidio. Qui i carabinieri del Nucleo investigativo i Genova per ben tre volte hanno cercato con il luminol tracce di sangue. Invano. In quella casa, però, Tito e Bob hanno chiuso il corpo in una valigia, lo hanno trasportato in taxi fino a Chiavari, qui lo hanno mutilato e gettato in mare, nella notte tra il 23 e 24 luglio.