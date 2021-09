Maddalena Urbani aveva incontrato un pusher a San Giovanni meno di ventiquattr'ore prima di morire per overdose a Roma Nord in casa di Rajab Abdulaziz, un siriano poi finito ai domiciliari proprio per quel decesso. E lo spacciatore di San Giovanni, ad oggi, non è stato identificato. Manca un tassello, quindi, per ricostruire la morte della ventenne umbra, figlia dello scienziato che ha scoperto la Sars. Dall'ordinanza del tribunale del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati