Luca Sacchi, testimone a Chi l'ha Visto: «Lo sparo ma Anastasia non c'era»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La posizione dila fidanzata diil giovane ucciso a Roma continua a essere molto discussa. A Chi l'ha Visto? mandano in onda ladi una persona che dal balcone di casa avrebbe visto la ragazza. La giovane ha raccontato di essere stata colpita alla testa e svenuta, ma secondo ilal momento dello sparo era altrove, un dettaglio incompatibile con la sua versione. Intanto, un filmato mostraallontanare i giornalisti con rabbia.La ragazza non è indagata, ma i suoi movimenti e i suoi trascorsi sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Laè stata smentita nel suo racconto anche dalle immagini delle telecamere. Aveva detto di essere con Luca al momento dello sparo, ma non avrebbe detto la verità. Dubbi anche sul colpo alla testa, dal momento che qualcuno ha fatto notare che girava il collo normalmente.L’ipotesi più accreditata al momento è che i due arrestati, la vittima e Anastasia stessero trattandoIntanto l’autopsia ha aggiunto un tassello al mistero: Luca Sacchi aveva lesioni a braccia e gambe procurate da un oggetto contudente, forse una mazza da baseball.