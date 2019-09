Lei si innamora, lui la trasforma in schiava del sesso: arrestato l'aguzzino

di Alfredo D'Alessandro

Sembrava l'uomo della sua vita ma ben presto è diventato l'aguzzino che per cinque anni l'ha costretta a prostituirsi, con tanto di annunci su un sito "specializzato". Un rumeno di 27 anni , M.C. le sue iniziali, domiciliato a Francavilla al Mare (Chieti), è stato fermato all'aeroporto di Fiumicino mentre tentava di imbarcarsi su un aereo diretto in Romania. Nei suoi confronti le accuse sono riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale continuata nei confronti di una rumena di 23 anni. L'uomo non ha dimora fissa in Italia e a fronte di un concreto pericolo di fuga, il sostituto procuratore della Repubblica Giuseppe Falasca l'altro ieri ha emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, che ha permesso di Carabinieri di Fiumicino di bloccarlo.La vicenda ha preso le mosse nel 2014 quando la ragazza si è trasferita in Italia in cerca di lavoro ed ha conosciuto il connazionale che l'ha convinta di essere in grado di trovarle un lavoro stabile e che l'ha ospitata a casa sua, fino ad intraprendere con lei una relazione sentimentale. Ma l'uomo ben resto si è rivelato violento, possessivo e geloso: non la lasciava uscire se non in sua compagnia, la costringeva ad avere rapporti sessuali in cambio dell'ospitalità offertale e col tempo l'ha avviata, picchiandola e minacciandola, alla prostituzione. La donna per anni non trovato il coraggio di ribellarsi, nemmeno quando M.C. le ha fatto fare degli scatti osé destinati ad un sito specializzato per pubblicizzare l'attività di prostituta: gli accordi fra i due prevedevano una sorta di "società" in cui i proventi sarebbero stati divisi a metà ma in realtà l'uomo tratteneva per sé quanto guadagnato dalla donna, lasciandole appena l'indispensabile per vivere. E’ solo quando, alle prime rimostranze della ragazza, stanca ormai di quella vita, l'uomo l'ha minacciata di andare in Romania per bruciare la casa dove vive il figlio di lei che ha cinque anni, la 23enne ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri.