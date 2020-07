Legnetto si incastra nelle ruote, ciclista muore catapultato sull'asfalto

A Malpaga, nella Bergamasca, stamattina, domenica 12 luglio, un uomo in bici da corsa è morto sul colpo, cadendo dalla sua bici a causa di un legnetto che si è infilato nella ruota: è quanto hanno ricostruito i soccorritori, intervenuti poco dopo l'incidente in seguito l'allarme lanciato da altri ciclisti sopraggiunti più tardi.



Per il ciclista - su 60 anni (era senza documenti) - non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Il ciclista indossava regolarmente il caschetto, ma la caduta è stata molto violenta: da una prima ricostruzione dei fatti il pezzetto di legno si sarebbe infatti infilato all'improvviso tra forcella e il freno, bloccando di colpo la ruota. L'uomo si è quindi catapultato in avanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA