Il 17enne umiliato davanti al prof Il bullo chiede scusa in classe Il preside: «È fragile anche lui»

Travolto dalla bufera mediatica, il bullo di Lecce ha chiesto scusa. Ad annunciarlo è il preside dell'istituto tecnico Fermi al centro del video choc che riprende il ragazzo mentre in classe mette al muro un suo compagno di 17 anni colpendolo a calci e minacciandolo con una sedia.





«Il ragazzo - spiega il preside Giuseppe Russo - presa coscienza del terremoto mediatico che lo ha travolto, ha chiesto in classe che non se ne parlasse più scusandosi davanti ai compagni e alla stessa vittima per il suo comportamento. È un ragazzo fragile anche lui».

