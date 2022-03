Laura Chiatti investì una donna con il Suv all'uscita dall'ospedale: chiesto risarcimento di 200mila euro

PERUGIA - Un maxi risarcimento di 200mila euro, chiesto quasi quattro anni dopo: è quanto si è visto recapitare l'attrice perugina Laura Chiatti, che nel maggio 2018 aveva investito con il proprio suv una badante all'esterno dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Lavinia Biagiotti: «Così a Milano sfila la bellezza di Roma». Alla Centrale Montemartini in passerella anche Laura Chiatti

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, riprese in città per il film di Marco Bocci con Laura... PERSONE Laura Chiatti, le foto da Instagram

Laura Chiatti: «Al cinema una donna bella non può interpretare ruoli disagiati»

L'incidente nel 2018

In quei giorni era ricoverato il marito e collega Marco Bocci, dopo essere rimasto vittima di un malore, e Laura era appunto stata a trovarlo. La donna con cui si è scontrata, una badante sudamericana cinquantenne che si stava recando a prendere l'autobus alla fermata poco fuori dall'ospedale, aveva inizialmente riportato una prognosi di 40 giorni.

Qualche giorno fa, dopo che il procedimento penale si è concluso positivamente per la Chiatti con la richiesta di archiviazione, la donna ha presentato la maxi richiesta di risarcimento elencando non solo tutte le visite e gli accertamenti che ha dovuto svolgere a seguito dell'incidente ma anche, è scritto nell'atto di citazione, sottolineando come dopo quell'incidente ha subito una invalidità importante che le impedirebbe di lavorare.