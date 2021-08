L'operaia marocchina Laila El Harim, 41 anni, non era stata formata all'utilizzo del macchinario, la fustellatrice in cui è rimasta stritolata il 3 agosto. È questa, secondo alcune indiscrezioni, una delle prime conclusioni a cui è arrivata l'indagine della procura di Modena in merito alla morte della donna.

L'incidente sul lavoro è avvenuto all'intero dell'azienda di packaging Bombonette di Camposanto (Modena). Ad oggi due sono le persone...

