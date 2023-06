Ladro seriale ottiene gli arresti domiciliari, ma la suocera non lo vuole e torna in carcere

L'avvocato difensore riesce a fargli ottenere gli arresti domiciliari, ma la suocera, l'unica che poteva ospitarlo, non lo vuole in casa e lui, M.S. frusinate di 33 anni, è stato costretto a tornare in carcere a Frosinone. L'uomo per lungo tempo è stato il terrore di commercianti.

L'avvocato difensore Antonio Ceccani era riuscito però a far ottenere al suo assistito gli arresti domiciliari. L'unica però che può ospitarlo è la suocera a casa della quale vive anche la compagna. Così l'uomo accompagnato dai carabinieri si è recato a casa della donna. Ma la suocera appena lo ha visto gli ha subito detto in faccia che non aveva alcuna intenzione di tenerlo nella sua abitazione fino a quando non espiava la pena. A quel punto i militari sono stati costretti a riportare il trentaduenne in carcere.