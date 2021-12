Cadavere di un uomo trovato nella boscaglia vicino alla zona ciclo-pedonale

JESI - Una vigilia di Natale segnata dal ritrovamento di un cadavere. È successo verso le 13 di oggi. Qualcuno ha segnalato al 112 la presenza di un uomo esanime nella boscaglia del Moreggio, zona ciclo-pedonale a ridosso del fiume Esino e di via Verziere. L’uomo, 70enne, non presentava segni di violenza, tuttavia il magistrato di turno ha disposto un esame autoptico per chiarire le cause del decesso che dovrebbe risalire a poco prima del ritrovamento. Sul posto, il 118 per constatare il decesso, il medico legale e i carabinieri della Compagnia di Jesi.