Italia campione d'Europa, vandali a Roma: semafaro divelto a Trastevere e alzato al cielo come una coppa

A Roma esplode la gioia dei tifosi riunitisi per festeggiare l'Italia campione d'Europa dopo il trionfo ad Euro 2020. Le strade della capitale si riempiono di bandiere e, tra assembramenti e canti di vittoria, non mancano episodi di inciviltà. A Trastevere a pochi minuti dalla fine della partita la segnaletica stradale e gli impianti d illuminazione diventano oggetti di vandalismo nella foga dell'esultanza.

APPROFONDIMENTI VIDEO Bonucci e la pastasciutta per i tifosi inglesi - Video LE REAZIONI Italia campione d'Europa: «Fa male», «Rovinata... VITERBO Festa azzurra, con pistola e passamontagna spara da un'auto:... ROMA Italia campione d'Europa, tifosi danno fuoco a mezzo Ama durante...

Atti di vandalismo nella Capitale

Durante la scorsa notte tra gli assembramenti di Piazza Trilussa dei giovani tifosi hanno staccato un semaforo alzandolo poi al cielo come se fosse una coppa. Le immagini dell'episodio sono state riprese dagli smartphone e diventate virali sui social. Nessuna mascherina per i giovani in festa. Nelle immagini della notte azzurra si vedono poi decine di ragazzi salire su lampioni della luce e sulle istallazioni della segnaletica stradale per sventolare il tricolorea a petto nudo. Il video è stato postato su twitter anche da Selvaggia Lucarelli.

Colpa della Raggi . pic.twitter.com/pdFm3IJAjh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 12, 2021

Italia campione d'Europa, tifosi danno fuoco a mezzo Ama durante i festeggiamenti alla stazione Termini. Indagano i carabinieri

Ma quello di Trastevere non è l'unico evento in cui l'entusiasmo per la vittoria si è facilmente tramutato in atti di vandalismo. Negli stessi istanti alla stazione Termini alcuni tifosi hanno dato fuoco a un mezzo Ama su un tratto di via marsala altezza civico 110. L’incendio ha interessato esclusivamente il carico che veniva immediatamente spento dall’arrivo dei vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini.

Euro 2020, la gioia incontenibile di Roma per il trionfo degli Azzurri