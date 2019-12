Scuolabus si ribalta per evitare un cervo: sei bimbi di 4 anni portati all'ospedale

In un incidente stradale a Badolo, frazione di Pianoro (Bologna), un pulmino adibito a scuolabus ha sbandato per evitare un cervo e si è ribaltato. A bordo sette bambini di 4-5 anni dell'asilo privato 'Scuola nel Bosco'. Nessuno è rimasto ferito, ma sei dei sette bimbi sono stati portati al pronto soccorso, due all'ospedale Sant'Orsola e quattro all'ospedale Maggiore, per ulteriori accertamenti. Alla guida una donna che è riuscita a tirar fuori i piccoli quando il mezzo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di San Lazzaro e di Pianoro e i vigili del fuoco.

