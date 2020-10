Roma, incidente tra due biciclette sul lungotevere Vittoria: morto un uomo

Incidente tra due biciclette sul lungotevere, morto un ciclista. Un uomo è morto dopo essersi scontrato con un'altra bici sulla ciclabile sul lungotevere della Vittoria. La tragedia è accaduta oggi pomeriggio verso le 16. Le bici, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, provenivano entrambe da largo Maresciallo Giardino verso viale Mazzini.

Un ciclista ha toccato la ruota posteriore della bici che lo precedeva, cadendo rovinosamente a terra. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa contro un'auto in sosta ed è caduto esanime sull'asfalto.

La vittima, priva di documenti, ha circa 60 anni, vestito con abbigliamento sportivo e il casco in testa, che però non è bastato. Sono in corso accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'uomo.

