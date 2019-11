Grave incidente sulla Roma-Fiumicino: muore una ventenne, altri due feriti

Una ragazza romana di 20 anni è morta oggi pomeriggio in unsulla. L'auto sulla quale viaggiava, secondo una prima ricostruzione, ha tamponato violentemente un'altra vettura, tanto che la ragazza (che probabilmente non indossava le cinture di sicurezza) è stata sbalzata oltre il parabrezza dell'auto, finendo sull'asfalto. Nell'urto sono rimasti feriti anche i conducenti delle due vetture, uno in modo grave. La strada è stata riaperta al traffico verso le 19.30.«L'autostrada A91» Roma-Fiumicino «è provvisoriamente chiusa in direzionea causa di un incidente avvenuto al km 14,500. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto», ha comunicato Anas subito dopo lo schianto. «L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Il personaleè intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile».