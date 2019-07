di Marco De Risi

Tragedia nel comune dia causa di un incidente stradale. Una donna ha perso la vita e la sua bambina versa in condizioni gravi a tal punto che si è reso necessario il trasporto in un ospedale romano con l’eliambulanza. Momenti drammatici, concitati, con l’arrivo dei soccorritori che si sono subito resi conto di trovarsi davanti ad uno scenario da rimanere ammutoliti.L’incidente si è verificato verso le 12.30 su un tratto di via Pedemontana Seconda all’altezza del civico 156. Non si conosce ancora bene la dinamica dell’incidente mortale. Sembra che la donna guidasse la sua auto con all’interno la bimba. Poi, l’impatto fatale per lei al volante. Sono dovuti intervenire i pompieri per estrarre la piccina ed il corpo della madre dalle lamiere. Sono ancora in corso i rilievi.