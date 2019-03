ALTRE NOTIZIE

Una moto a grande velocità, forse una distrazione, sono gli ingredienti dell'incidente avvenuto sulla litoranea a Torre del Greco (Napoli). Quattro persone ferite e tanto spavento è il bilancio. Secondo la prima ricostruzione, una moto - con a bordo due ragazze - ha centrato in pieno mamma e figlia che stavano attraversando sulle strisce pedonali. La più grave è apparsa subito la più giovane delle due persone investite: le ambulanze hanno portato in ospedale tutti i quattro protagonisti del sinistro. Per la ragazzina frattura di una gamba e tanto spavento.