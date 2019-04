Auto contro un furgone sulla Tuscolana, muore una ragazza di 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa mattina sulla via. Un incidente mortale è avvenuto all'alba aalle porte di Roma . A perdere la vita una ragazza romana di 24anni,, di Rocca Priora, che alla guida della auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato invadendo, su via Tuscolana altezza chilometro 23.200, l'altra corsia dove in quel momento stava transitando un furgone.La giovane è morta sul colpo. Illeso il conducente dell'altro veicolo, un 53enne. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Grottaferrata. La salma è stata portata al policlinico di Tor Vergata. Il conducente del furgone è stato sottoposto a droga e alcol test.