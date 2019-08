Incidente in moto sul Gran Sasso, Gianni muore a 44 anni durante i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

un motociclista diè morto ieri pomeriggio a seguito delle ferite riportate in unaccaduto nella zona delnella tarda mattinata di ieri. In un primo tempo le ferite riportate dall’uomo, soccorso dai sanitari del 118, non sembravano gravi, ma poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e il suo cuore si è fermato. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei medici dell’ospedale de l’Aquila.L’incidente, stando alle prime informazioni, è avvenuto sulla strada che collega Montecristo a Campo Imperatore, poco prima della “fossa di Paganica”. Non è chiara la dinamica dell’accaduto, in cui è coinvolto soltanto il mezzo guidato dal motociclista, un uomo di 44 anni. Immediati i soccorsi: sul posto sono giunti un’autoambulanza dell’ospedale dell’Aquila e un elicottero del 118. Il 44enne era cosciente al momento dell’arrivo nel nosocomio aquilano. Dai primi accertamenti il ferito aveva riportato un politrauma che però gli è stato fatale.