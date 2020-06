Incidente A1 ad Arezzo: 4 morti tra cui due bambini, sette feriti, scontro fra auto e Tir

Gravissimo incidente in Toscana: quattro persone sono morte, tra cui due bambini, e sette sono rimaste ferite in un sinistro stradale avvenuto alle 14 sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto e i soccorritori stanno lavorando per estrarre le vittime dalle macerie. I sette feriti, tra cui due minori, sono stati portati negli ospedali di Siena, Arezzo e il pediatrico Meyer. Due gli elisoccorsi Pegaso intervenuti insieme a un'auto medica e un'ambulanza infermierizzata.

🔴 Tragico bilancio incidente autostrada #A1 #Arezzo: 4 i morti, di cui 2 minori, diversi i feriti soccorsi dai #vigilidelfuoco. Squadre al lavoro [#5giugno 16:30] pic.twitter.com/fmSQL0r4xV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 5, 2020

Traffico bloccato su tutto l'asse Firenze-Roma. L'autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 con tre ambulanze, due elicotteri e i vigili del fuoco. Attualmente ci sono 7 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma.

Quattro persone sono morte e almeno tre sono ferite gravemente in un incidente stradale sull'A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. Nello scontro sarebbero coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è chiusa in entrambi i sensi di marcia.@TgrRai@TgrRai pic.twitter.com/5bm36slDPT — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 5, 2020

Per chi si trova il quel tratto autostradale l'uscita obbligatoria è ad Arezzo dove ci sono 3 km di coda. Il rientro a Valdichiana.

