Incendio Malagrotta Roma, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. «Tenete le finestre chiuse»

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del maxi incendio divampato ieri pomeriggio nell'impianto di trattamento dei rifiuti nell'area della ex megadiscarica di Malagrotta, a Roma. Rinforzi sono arrivati da altri comandi per domare le fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 6 chilometri dal luogo, mentre il sindaco Roberto Gualtieri continua a seguire da vicino l'evolversi della situazione, in stretto contatto con il governo.