Impagnatiello, oggi la nuova udienza: mostrate le foto del corpo carbonizzato di Giulia Tramontano, lui resta con la testa bassa

Alessandro Impagnatiello, durante la prima udienza si era detto «sconvolto e perso» e aveva chiesto scusa alla famiglia di Giulia Tramontano. «Non chiedo che le scuse vengano accettate perché sto sentendo forte ogni giorno cosa significa perdere un figlio... chiedo che le mie scuse vengano ascoltate.

Porgo scuse eterne alla famiglia di Giulia spero di non svegliarmi più al mattino», aveva detto. Oggi Impagnatiello segue l'udienza con la testa bassa, scosso solo dall'immagine del cadavere carbonizzato di Giulia.

I testimoni

In aula vengono sentiti i carabinieri e i soccorritori che trovarono il corpo di Giulia nascosto dietro a un box e per primi entrarono nell’appartamento di Senago il primo giugno scorso, oltre a tre vicini di casa. Sono i primi della lista di 33 testimoni presentata dall’accusa. I genitori, come i fratelli di Giulia, oggi non sono presenti in aula. La mamma e la sorella Chiara testimonieranno nella prossima udienza (7 marzo), quindi non possono partecipare all'udienza di oggi con cui si apre formalmente il dibattimento.

I genitori di Giulia

«Amore mio, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità a costo della vostra splendida vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Thiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all'ultimo». Sono queste le parole che Loredana, mamma di Giulia Tramontano, dedica alla figlia uccisa a coltellate dall'ex compagno Alessandro Impagnatiello. Un messaggio che arriva nel giorno della seconda udienza, nel processo in corso a Milano, all'ex barman - presente in aula - accusato di omicidio aggravato.

«Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago» scrive invece papà Franco sempre su Instagram.